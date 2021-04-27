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Мэдэгма Доржиева не решилась на спуск с горы в купальнике

Мэдэгма Доржиева не решилась на спуск с горы в купальнике
Общество,  Фото:страница Мэдэгмы Доржиевой
На горнолыжном курорте «Гора Соболиная» прошёл спуск в купальниках

24 апреля в Байкальске состоялся традиционный спуск в купальниках на горнолыжном курорте «Гора Соболиная».

Среди любителей активного отдыха была бурятская певица Мэдэгма Доржиева. Но артистка не решилась на спуск с горы в купальнике. Она лишь сделала сделал фотографию, на которой предстала в верхней части купальника и горнолыжных штанах.

- В этом году не было солнышка, но был шикарный снежок и как всегда невероятная атмосфера и энергетика!! Решилась ли я? Нееее! Но это пока, Готовлюсь морально на следующий год. Пока тока для фото, - написала Мэдэгма Доржиева на своей странице в соцсети (орфография сохранена - ред.).


Поклонники побеспокоились о певице – не замёрзла ли она: «Весной намного опаснее, чем зимой», «Wow!!! И не холодно?!», «Да, не замёрзните, пожалуйста», «Не замёрзла?».

На странице горнолыжного курорта сообщается, что этим спуском в купальниках сезон не закрывается, так как снег ещё не растаял. Любителей активного отдыха приглашают покататься на майские выходные.

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