За сутки коронавирус в Бурятии нашли у 27 человек

Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на спад
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 27 апреля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 37 091. Из них 54% (19 750) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус выявили у 27 жителей Бурятии. Из них 19 человек обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).
Заболеваемость продолжает идти на спад, сегодняшний показатель стал минимальным за долгое время. Наибольший всплеск произошёл осенью, во вторую волну коронавируса. Так, в октябре ежедневно было более 200 заражённых. Зимой каждый день выявляли чуть более 100 новых больных. В начале марта впервые за долгое время суточный прирост упал ниже психологической отметки в 100 заболевших. В апреле заболеваемость продолжает неуклонно падать: с цифр более чем 40 заражённых уже до сегодняшних 27-ми.
Накануне от коронавируса вылечились 28 человек. За всё время в Бурятии победили болезнь 35 741 человек, или 96%.
За сутки скончались трое больных коронавирусом. С начала пандемии в Бурятии умерли 840 пациентов.
В стационарах республики сейчас лечатся 307 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 201. В отделениях реанимации находится 51 пациент (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ 18 пациентов (из них старше 65-ти – 10).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 444 койки, из них 137 свободно. Занятость коечного фонда составляет 69 %.
Также амбулаторное лечение проходят 203 пациента с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 671 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 26 апреля до 50% увеличена загрузка детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход. Ранее они работали с загрузкой 30%.
Также разрешена работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха.
За сутки коронавирус в Бурятии нашли у 27 человек
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победители получат не только титул чемпиона, но и автомобили
На горнолыжном курорте «Гора Соболиная» прошёл спуск в купальниках
Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на спад
Бездомный мужчина ограбил родственников
Он угнал машину, чтобы покататься по посёлку
На берегу Селенги стоит устойчивый запах нефтепродуктов
Уголовное дело передано в суд
В соревнованиях участвовали более сотни человек
После того, как жителям запретили прогулки в лесах, отдыхать на природе особо негде
«Вопросов много. Поддержка есть. Будем работать», - отметил глава республики
В прошлом году цена на цемент выросла на 11%
Вывозить мусор на полигон населению стало дорого, заявили на сессии
Мужчина стащил из сарая электроинструменты и велосипед
Новые депутаты представляют «Единую Россию» и КПРФ
Мужчины вернулись в пустующее здание, чтобы завершить кражу