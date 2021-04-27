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За сутки коронавирус в Бурятии нашли у 27 человек

За сутки коронавирус в Бурятии нашли у 27 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на спад

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 27 апреля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 37 091. Из них 54% (19 750) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 27 жителей Бурятии. Из них 19 человек обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Заболеваемость продолжает идти на спад, сегодняшний показатель стал минимальным за долгое время. Наибольший всплеск произошёл осенью, во вторую волну коронавируса. Так, в октябре ежедневно было более 200 заражённых. Зимой каждый день выявляли чуть более 100 новых больных. В начале марта впервые за долгое время суточный прирост упал ниже психологической отметки в 100 заболевших. В апреле заболеваемость продолжает неуклонно падать: с цифр более чем 40 заражённых уже до сегодняшних 27-ми.

Накануне от коронавируса вылечились 28 человек. За всё время в Бурятии победили болезнь 35 741 человек, или 96%.

За сутки скончались трое больных коронавирусом. С начала пандемии в Бурятии умерли 840 пациентов.

В стационарах республики сейчас лечатся 307 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 201. В отделениях реанимации находится 51 пациент (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ 18 пациентов (из них старше 65-ти – 10).

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 444 койки, из них 137 свободно. Занятость коечного фонда составляет 69 %.

Также амбулаторное лечение проходят 203 пациента с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 671 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 26 апреля до 50% увеличена загрузка детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход. Ранее они работали с загрузкой 30%.

Также разрешена работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха.
коронавирус профилактика
 
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