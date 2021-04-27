Время отправления и прибытия пригородных поездов на участке Слюдянка-1 – Выдрино поменяется 28 апреля
28 апреля на территории Бурятии и Иркутской области в связи с технологической необходимостью изменится расписание пригородных поездов №6601, №6605, №6606 на участке Слюдянка-1 – Выдрино:
- №6601 сообщением Выдрино – Слюдянка-1 со станции Выдрино будет отправляться в 9:18, на станцию Слюдянка-1 прибывать в 10:54;
- №6605 сообщением Выдрино – Слюдянка-1 со станции Выдрино будет отправляться в 17:56, на станцию Слюдянка-1 прибывать в 19:32;
- №6606 сообщением Слюдянка-1 – Выдрино со станции Слюдянка-1 будет отправляться в 16:05, на станцию Выдрино прибывать в 17:42.
Разница с действующим расписанием составит +1,5 часа. Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.
По информации Байкальской ППК, с 1 мая пригородные поезда на участке Слюдянка-1 – Выдрино будут курсировать по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям:
- №6601 сообщением Выдрино – Слюдянка-1 (отправлением со станции Выдрино в 7:48, прибытием на станцию Слюдянка-1 в 9:24);
- №6602 сообщением Слюдянка-1 – Выдрино (отправлением со станции Слюдянка-1 в 5:54, прибытием на станцию Выдрино в 7:29);
- №6605 сообщением Выдрино – Слюдянка-1 (отправлением со станции Выдрино в 16:26, прибытием на станцию Слюдянка-1 в 18:02);
- № 6606 сообщением Слюдянка-1 – Выдрино (отправлением со станции Слюдянка-1 в 14:35, прибытием на станцию Выдрино в 16:12).
На Байкале изменится расписание электричек
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