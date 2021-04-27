Бездомный мужчина ограбил родственников
В субботу с заявлением о грабеже имущества из квартиры в полицию обратилась жительница Ингодинского района Читы. Выяснилось, вечером неизвестные, сломав стекло в оконной раме, проникли в дом, откуда стащили телевизор и стиральную машину на общую сумму 25 тысяч рублей. В это время в другой комнате находился её 56-летний муж, который в силу имеющихся физических недостатков не может выходить из помещения.
Услышав посторонний шум, мужчина пытался спугнуть преступников своим голосом. При допросе хозяин квартиры пояснил, что слышал фразу «поем курицу» и сообщил, что по голосу человек похож на его родственника.
Полицейские установили местонахождение возможного подозреваемого. 43-летний родственник потерпевшего, не имеющий постоянного места жительства, ранее судимый за кражи, угоны, разбой, а также злостное уклонение лица, осуждённого к ограничению свободы, от отбывания наказания, доставлен в отдел полиции. От него получены признательные показания. Украденное имущество изъято.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина помещён в изолятор временного содержания. С учётом личности подозреваемого, следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите установили личность грабителя по сказанной им фразе
Общество, Фото:
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