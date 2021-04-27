В Бурятии митрополит Иосиф отметил день своего тезоименитства

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

На празднике церковных наград были удостоены клирики епархии



26 апреля митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф отметил день своего тезоименитства. В этот день им были совершены праздничные богослужения.



- В Великий понедельник Церковь воспоминает одного из 12-ти сыновей ветхозаветного патриарха Иакова – святого праведного праотца Иосифа Прекрасного, который многими чертами своей жизни прообразовал страдания, погребение и прославление Христа Спасителя. 42 года назад Владыка Иосиф получил имя этого святого в своём монашеском постриге, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



25 апреля, в воскресенье вечером в Свято-Троицком храме города Улан-Удэ митрополит Иосиф совершил Великую вечерню и утреню, за которой прочитал положенное в этот день евангельское повествование. В понедельник митрополит провёл в том же храме Божественную литургию Преждеосвящённых даров. Поздравить его в Свято-Троицкий храм собралось духовенство из разных приходов Улан-Удэнской и Бурятской епархии. На малом входе за усердное служение к празднику святой Пасхи некоторые клирики Улан-Удэнской и Бурятской епархии были удостоены патриарших и архиерейских богослужебных иерархических наград.



Также поздравить митрополита Иосифа в епархиальную резиденцию прибыл мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вместе с супругой Натальей.

