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В Улан-Удэ требуют ответа по страшной экологической проблеме

В Улан-Удэ требуют ответа по страшной экологической проблеме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На берегу Селенги стоит устойчивый запах нефтепродуктов

В Улан-Удэ в очередной раз забили тревогу по поводу нефтяного озера на Селенге. Сегодня ответа от минприроды потребовал на сессии Народного Хурала депутат Намсарай Намсараев.

- В Улан-Удэ существует огромная страшная экологическая проблема – это нефтяное озеро, которое вытекает из микрорайона Шишковки – Стеклозавод. В советское время находилась воинская нефтебаза. Выплеснулись большое количество нефти, которая до сих пор стекает в реку Селенга, - напомнил Намсараев.

Местные жители постоянно сообщают о найденных нефтяных загрязнениях возле Селенги.

- На берегу реки Селенга, напротив бывшего завода «Эмальпосуда», разливаются нефтяные разноцветные пятна, стоит устойчивый запах нефтепродуктов, - обрисовал Намсарай Намсараев.

Но, по его словам, внятного ответа, какие будут действия будут предприняты для ликвидации «этой страшной экологической угрозы», до сих пор не звучало.

- Обратившись в министерство природных ресурсов, в природоохранную прокуратуру, мы узнали, что существует решение Верховного суда, которое обязывает министерство природных ресурсов принять меры. Но внятного ответа от министерства природных ресурсов мы понять не можем. Просьба – разобраться с этим вопросом, предоставить план действий, какой объём этого нефтяного озера, какие производятся работы. Этого ответа мы не можем сейчас услышать от министерства природных ресурсов, - обратился Намсарай Намсараев.

Как сообщал «Байкал-Daily», объём данного нефтяного озера, или нефтяной линзы, по ранее озвученным предварительным оценкам, составляет не менее 18 тысяч тонн нефтепродуктов. Всё это выплеснулось в почву в 90-х годах по недосмотру неустановленных лиц. Ранее власти называли, что это были то ли военные, то ли просто маргинальные личности, пытавшиеся незаконно добыть себе нефти. Но многотонная масса топлива ушла в землю, а затем образовалось целое подземное нефтяное озеро.

«Нефтяная линза» несёт в себе угрозу для реки Селенга и Байкала – при попадании такого большого количества нефтепродуктов в воду может случиться самая настоящая экологическая катастрофа.

В 2012 году Москва начала выделение средств на ликвидацию этой проблемы. По госконтракту в 2013 году были выполнены работы на сумму 172 миллиона. Однако эти работы не привели к желаемому результату, так как основаны были не на научных исследованиях.

Недавно судебный вопрос по ликвидации «нефтяной линзы» дошёл до Верховного суда России. Заняться этим обязали минприроды Бурятии.

- Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор в 2019 году обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия министерства, обязании принять меры по ликвидации подземной нефтяной линзы, защите Селенги. Решением суда требования прокурора были удовлетворены. Вместе с тем, до настоящего времени, административное дело находится в стадии обжалования. Своевременное исполнение судебного акта является важнейшей задачей органов власти республики. Прокуратура и далее будет добиваться устранение угрозы экологии и ликвидации объекта накопленного вреда, - заявляли недавно в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Народный Хурал
 
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