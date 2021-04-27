В Улан-Удэ требуют ответа по страшной экологической проблеме

На берегу Селенги стоит устойчивый запах нефтепродуктов
В Улан-Удэ в очередной раз забили тревогу по поводу нефтяного озера на Селенге. Сегодня ответа от минприроды потребовал на сессии Народного Хурала депутат Намсарай Намсараев.
- В Улан-Удэ существует огромная страшная экологическая проблема – это нефтяное озеро, которое вытекает из микрорайона Шишковки – Стеклозавод. В советское время находилась воинская нефтебаза. Выплеснулись большое количество нефти, которая до сих пор стекает в реку Селенга, - напомнил Намсараев.
Местные жители постоянно сообщают о найденных нефтяных загрязнениях возле Селенги.
- На берегу реки Селенга, напротив бывшего завода «Эмальпосуда», разливаются нефтяные разноцветные пятна, стоит устойчивый запах нефтепродуктов, - обрисовал Намсарай Намсараев.
Но, по его словам, внятного ответа, какие будут действия будут предприняты для ликвидации «этой страшной экологической угрозы», до сих пор не звучало.
- Обратившись в министерство природных ресурсов, в природоохранную прокуратуру, мы узнали, что существует решение Верховного суда, которое обязывает министерство природных ресурсов принять меры. Но внятного ответа от министерства природных ресурсов мы понять не можем. Просьба – разобраться с этим вопросом, предоставить план действий, какой объём этого нефтяного озера, какие производятся работы. Этого ответа мы не можем сейчас услышать от министерства природных ресурсов, - обратился Намсарай Намсараев.
Как сообщал «Байкал-Daily», объём данного нефтяного озера, или нефтяной линзы, по ранее озвученным предварительным оценкам, составляет не менее 18 тысяч тонн нефтепродуктов. Всё это выплеснулось в почву в 90-х годах по недосмотру неустановленных лиц. Ранее власти называли, что это были то ли военные, то ли просто маргинальные личности, пытавшиеся незаконно добыть себе нефти. Но многотонная масса топлива ушла в землю, а затем образовалось целое подземное нефтяное озеро.
«Нефтяная линза» несёт в себе угрозу для реки Селенга и Байкала – при попадании такого большого количества нефтепродуктов в воду может случиться самая настоящая экологическая катастрофа.
В 2012 году Москва начала выделение средств на ликвидацию этой проблемы. По госконтракту в 2013 году были выполнены работы на сумму 172 миллиона. Однако эти работы не привели к желаемому результату, так как основаны были не на научных исследованиях.
Недавно судебный вопрос по ликвидации «нефтяной линзы» дошёл до Верховного суда России. Заняться этим обязали минприроды Бурятии.
- Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор в 2019 году обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия министерства, обязании принять меры по ликвидации подземной нефтяной линзы, защите Селенги. Решением суда требования прокурора были удовлетворены. Вместе с тем, до настоящего времени, административное дело находится в стадии обжалования. Своевременное исполнение судебного акта является важнейшей задачей органов власти республики. Прокуратура и далее будет добиваться устранение угрозы экологии и ликвидации объекта накопленного вреда, - заявляли недавно в Байкальской природоохранной прокуратуре.
В Улан-Удэ требуют ответа по страшной экологической проблеме
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