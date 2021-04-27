Уголовное дело передано в суд
Четвёртым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного врача государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница» Забайкальского края. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, главврач использовал должностные полномочия для получения взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. Следствием собраны доказательства получения главврача взяток в период с 2016 по 2020 годы на общую сумму 13,7 млн рублей. Обвиняемый частично признал вину в инкриминируемых ему деяниях.
- Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По ходатайству следствия судом в отношении главврача избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, по ходатайству следствия арестовано имущество обвиняемого и его супруги на общую сумму свыше 17 млн рублей, - сообщает пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Главврач больницы в Забайкалье обвиняется в получении взяток на 13,7 млн
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