Первым станет Тапхарский веломарафон
В Бурятии стал известен календарный план соревнований по велоспорту в республике на 2021 год. Соревнования стартуют в мае, сообщает федерация велосипедного спорта РБ.
30 мая состоятся чемпионат и первенство Бурятии по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри» (Тапхарский веломарафон). 5 июня пройдёт открытая всероссийская велосипедная гонка «День велосипедиста» (шоссе). 6 июня будет проведён первый этап кубка республики в гонках на шоссе. Второй этап кубка РБ в гонках на шоссе памяти Еши Цыбикова запланирован на 20 июня.
С 22 по 26 июля пройдут всероссийские соревнования памяти С.Д. Галсанова (шоссе). В августе состоится чемпионат и первенство по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри «апхилл». И в сентябре будут проведены чемпионат и первенство Бурятии в индивидуальной гонке на время на шоссе.
Возрастное ограничение 0+
В мае в Бурятии начнутся республиканские соревнования по велоспорту
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 28.04.2021
Дневные температуры в некоторых районах будут до -2
Победителей наградят дипломами и ценными призами
В регионе пройдёт благотворительная акция в рамках проекта «Ночь музеев»
Декорациями спектаклей станет острог 17 века
Победителям предстоит сразиться за титул с представителями других регионов
В семье, кроме малышки, уже есть 5 дочерей
Время отправления и прибытия пригородных поездов на участке Слюдянка-1 – Выдрино поменяется 28 апреля
Подготовительные этапы проводились с начала этого года
В соревнованиях участвовали юноши 2008 года рождения
Принять участие в «Дыхании Байкала» приедут иностранные звёзды
В столице Бурятии состоялось открытое интеллектуальное первенство, посвящённое празднованию Дня Победы
Туристский информационный центр «Байкал» запустил акцию ко Дню Победы
Открытые соревнования по хоккею с шайбой пройдут в Иркутске и Ангарске
На празднике церковных наград были удостоены клирики епархии
Заявки принимаются до 23 мая