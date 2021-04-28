В мае в Бурятии начнутся республиканские соревнования по велоспорту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Первым станет Тапхарский веломарафон



В Бурятии стал известен календарный план соревнований по велоспорту в республике на 2021 год. Соревнования стартуют в мае, сообщает федерация велосипедного спорта РБ.



30 мая состоятся чемпионат и первенство Бурятии по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри» (Тапхарский веломарафон). 5 июня пройдёт открытая всероссийская велосипедная гонка «День велосипедиста» (шоссе). 6 июня будет проведён первый этап кубка республики в гонках на шоссе. Второй этап кубка РБ в гонках на шоссе памяти Еши Цыбикова запланирован на 20 июня.



С 22 по 26 июля пройдут всероссийские соревнования памяти С.Д. Галсанова (шоссе). В августе состоится чемпионат и первенство по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри «апхилл». И в сентябре будут проведены чемпионат и первенство Бурятии в индивидуальной гонке на время на шоссе.



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