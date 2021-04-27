Победителям предстоит сразиться за титул с представителями других регионов
24 апреля в Улан-Удэ состоялся отборочный тур чемпионата мира по чтению вслух на русском языке «Открой Рот». Отборочный туре прошёл в республиканской детско-юношеской библиотеке в рамках «Библионочи».
По правилам чемпионата участники читают случайные отрывки из произведений современной, русской и зарубежной литературы без предварительной подготовки. Жюри оценивает технику чтения и артистизм участников.
- Победитель был выбран после финального раунда, в котором три участника, набравшие максимальное количество баллов, читали стихотворения современных поэтов Бурятии – Баира Дугарова, Амарсаны Улзытуева и Елены Жамбаловой. Чемпионом республики стал Александр Гостев, он представит Бурятию на конференции «Восток». Победители финалов конференций выходят в суперфинал чемпионата, который традиционно проходит в Москве, - рассказали в пресс-службе республиканской детско-юношеской библиотеки.
Также в этот день в библиотеке завершился региональный этап чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21». Чемпионом Бурятии в этом году стал Даниил Шадрин, ученик гимназии №14. Он станет участником всероссийского полуфинала в Иркутске, в мае, где встретится с восьмью чемпионами других региональных этапов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
В Бурятии прошли финалы чемпионатов по чтению
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