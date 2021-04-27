 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 апреля

26 апреля

Популярное

В Бурятии прошли финалы чемпионатов по чтению

В Бурятии прошли финалы чемпионатов по чтению
Общество,  Фото:пресс-служба РДЮБ
Победителям предстоит сразиться за титул с представителями других регионов

24 апреля в Улан-Удэ состоялся отборочный тур чемпионата мира по чтению вслух на русском языке «Открой Рот». Отборочный туре прошёл в республиканской детско-юношеской библиотеке в рамках «Библионочи».

По правилам чемпионата участники читают случайные отрывки из произведений современной, русской и зарубежной литературы без предварительной подготовки. Жюри оценивает технику чтения и артистизм участников.

- Победитель был выбран после финального раунда, в котором три участника, набравшие максимальное количество баллов, читали стихотворения современных поэтов Бурятии – Баира Дугарова, Амарсаны Улзытуева и Елены Жамбаловой. Чемпионом республики стал Александр Гостев, он представит Бурятию на конференции «Восток». Победители финалов конференций выходят в суперфинал чемпионата, который традиционно проходит в Москве, - рассказали в пресс-службе республиканской детско-юношеской библиотеки.

Также в этот день в библиотеке завершился региональный этап чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21». Чемпионом Бурятии в этом году стал Даниил Шадрин, ученик гимназии №14. Он станет участником всероссийского полуфинала в Иркутске, в мае, где встретится с восьмью чемпионами других региональных этапов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Бурятия чемпионат чтение библиотека литература конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье родители назвали свою дочь необычным именем
В Забайкалье родители назвали свою дочь необычным именем
Общество, 27.04.2021
В семье, кроме малышки, уже есть 5 дочерей
На Байкале изменится расписание электричек
На Байкале изменится расписание электричек
Общество, 27.04.2021
Время отправления и прибытия пригородных поездов на участке Слюдянка-1 – Выдрино поменяется 28 апреля
Ракетчики Бурятии участвуют в конкурсе «Специальный маршрут»
Ракетчики Бурятии участвуют в конкурсе «Специальный маршрут»
Общество, 27.04.2021
Подготовительные этапы проводились с начала этого года
Футболисты Улан-Удэ выиграли первенство в Минусинске
Футболисты Улан-Удэ выиграли первенство в Минусинске
Общество, 27.04.2021
В соревнованиях участвовали юноши 2008 года рождения
В Иркутске пройдёт фестиваль оперной музыки
В Иркутске пройдёт фестиваль оперной музыки
Общество, 27.04.2021
Принять участие в «Дыхании Байкала» приедут иностранные звёзды
В Улан-Удэ сыграли в военно-интеллектуальную игру
В Улан-Удэ сыграли в военно-интеллектуальную игру
Общество, 27.04.2021
В столице Бурятии состоялось открытое интеллектуальное первенство, посвящённое празднованию Дня Победы
В Бурятии анимируют героев Советского Союза
В Бурятии анимируют героев Советского Союза
Общество, 27.04.2021
Туристский информационный центр «Байкал» запустил акцию ко Дню Победы
Хоккеисты Бурятии примут участие в турнире Иркутской области
Хоккеисты Бурятии примут участие в турнире Иркутской области
Общество, 27.04.2021
Открытые соревнования по хоккею с шайбой пройдут в Иркутске и Ангарске
В Бурятии митрополит Иосиф отметил день своего тезоименитства
В Бурятии митрополит Иосиф отметил день своего тезоименитства
Общество, 27.04.2021
На празднике церковных наград были удостоены клирики епархии
В Улан-Удэ завершился фестиваль «На крыльях таланта»
В Улан-Удэ завершился фестиваль «На крыльях таланта»
Общество, 27.04.2021
В конкурсной программе приняли участие артисты и ансамбли из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области
В Усть-Ордынском округе долгожительницу поздравили с 90-летием
В Усть-Ордынском округе долгожительницу поздравили с 90-летием
Общество, 27.04.2021
Жительница Аларского района отметила свой юбилей
Тайбоксёр из Бурятии прошёл в полуфинал чемпионата России
Тайбоксёр из Бурятии прошёл в полуфинал чемпионата России
Общество, 27.04.2021
Три спортсмена сборной республики уступили своим соперникам
На севере Бурятии открыли ПЦР-лабораторию
На севере Бурятии открыли ПЦР-лабораторию
Общество, 27.04.2021
Было затрачено более 5 млн рублей
Жители Бурятии на субботнике построили туалет
Жители Бурятии на субботнике построили туалет
Общество, 27.04.2021
Также сельчане убрались на кладбищах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^