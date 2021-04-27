Росгвардейцы Бурятии выиграли всероссийские соревнования по стрельбе

Общество, Фото: пресс-служба Росгвардии по Бурятии

В соревнованиях участвовали более сотни человек



Всероссийские соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия с участием территориальных подразделений органов исполнительной власти Дальневосточного федерального округа прошли в Дальневосточном юридическом институте МВД России.



В течение трёх дней более 100 участников из шестнадцати команд демонстрировали мастерство в выполнении спортивных упражнений по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.



В командном зачёте спортсмены – сотрудники сил специального назначения управления Росгвардии по Бурятии завоевали золото всероссийских соревнований. Также в личном зачёте и в абсолютном первенстве в скорострельной стрельбе из пистолета сотрудник бурятского СОБР «Барс» старший лейтенант полиции Ирина Т. набрала 153 очка из 160 возможных и заняла первое место, выполнив норматив мастера спорта.



Победители были награждены медалями и кубками, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



