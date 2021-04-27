После того, как жителям запретили прогулки в лесах, отдыхать на природе особо негде
Как сообщал «Байкал-Daily», в 20-х числах апреля в Бурятии ввели особый противопожарный режим. Жителям запретили посещать леса. Сегодня на сессии Народного Хурала депутат Игорь Марковец обратил внимание на то, что альтернативных мест отдыха у жителей нет. Люди отправляются устраивать пикники на Уду и Селенгу, в результате берега рек «очень сильно загажены», обрисовал Марковец.
- Мало мест, оборудованных для отдыха, там, где люди могли бы провести пикник, отдохнуть с детьми, - заявил он.
Марковец обратился к правительству Бурятии с просьбой поставить вопрос об оборудовании мест отдыха в районе водоёмов.
- Раз не допускаем людей в леса, мы должны создавать альтернативные места для отдыха. Возможно, разработать порядок, есть программа о сохранении в чистоте рек и озёр. Надо, чтобы эта программа начала исполняться, - заявил Марковец.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.
В Бурятии просят развивать отдых у водоёмов
Общество, Фото:
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