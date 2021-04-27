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Улан-удэнец по дороге потерял украденный велосипед

Улан-удэнец по дороге потерял украденный велосипед
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчина стащил из сарая электроинструменты и велосипед

Днём 24 апреля в полицию обратилась 34-летняя жительница Улан-Удэ. Она сообщила, что ночью из кладовой во дворе её дома украли электроинструменты и велосипед. Ущерб составил более 23 тысяч рублей.

Полицейские через день задержали подозреваемого в краже. Им оказался 24-летний горожанин, условно осуждённый за кражи.

Установлено, что нетрезвый подозреваемый перелез через забор и из незапертого сарая украл имущество. Инструменты он сложил в рюкзак и в последующем часть из них - бензопилу, лобзик и дрель - сдал в скупку.

Сотрудниками полиции у него изъяты два шуруповёрта. Велосипед, по его словам, он по дороге потерял.

Свою вину молодой человек признал. Известно, что подозреваемый подрабатывает на пилораме. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД. 
кража
 
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