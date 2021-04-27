Улан-удэнец по дороге потерял украденный велосипед

Мужчина стащил из сарая электроинструменты и велосипед



Днём 24 апреля в полицию обратилась 34-летняя жительница Улан-Удэ. Она сообщила, что ночью из кладовой во дворе её дома украли электроинструменты и велосипед. Ущерб составил более 23 тысяч рублей.



Полицейские через день задержали подозреваемого в краже. Им оказался 24-летний горожанин, условно осуждённый за кражи.



Установлено, что нетрезвый подозреваемый перелез через забор и из незапертого сарая украл имущество. Инструменты он сложил в рюкзак и в последующем часть из них - бензопилу, лобзик и дрель - сдал в скупку.



Сотрудниками полиции у него изъяты два шуруповёрта. Велосипед, по его словам, он по дороге потерял.



Свою вину молодой человек признал. Известно, что подозреваемый подрабатывает на пилораме. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

