В Бурятии обещали остановить рост цен на цемент



C начала года цена на цемент составляла порядка 6400 руб. На сегодняшний день стоимость цемента возросла в среднем на 4,5 % и составила 6700 руб.



«Изменение стоимости цемента произошло на 4,5%. Повышений в текущем году на цемент больше не планируется», - прокомментировал директор ООО «ЗапСибЦемент» Александр Леготин.

За прошлый год повышение стоимости цемента составило 11%.



«В прошлом году наблюдался рост стоимости на строительные материалы и в связи с этим произошёл рост стоимости на квадратные метры жилых помещений. В этом году больше повышения цены на цемент не ожидается», - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Стоимость цемента в Бурятии остаётся на прежнем уровне. Такое решение было принято в ходе совещания под председательством зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова. Стоимость цемента в республике не изменится до конца текущего года, сообщает минстрой Бурятии.