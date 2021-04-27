Победителей наградят дипломами и ценными призами
В Бурятии стартовал республиканский отборочный конкурс-фотовыставка художественной фотографии. Мероприятие проходит в рамках XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана».
К участию приглашаются фотографы — как профессионалы, так и любители. К конкурсу допускаются работы, сделанные в 2018-2021 годах, ранее не выставлявшиеся на фотовыставках и не принимавшие участие в фотоконкурсах. Один автор может представить не более 5 фотографии и только в одной номинации.
Конкурс проводится в номинациях:
- «Минии түрэл нютаг» («Моя малая родина») - фотографии общего плана местности, природы, архитектуры, а также изображение сцен из жизни, народного промысла, традиционных занятий и мероприятий, как культурных, так и спортивных, которые раскрывают бурятскую культуру;
- «Буряад арад» («Бурятский народ») - портреты человека, либо группы людей, передающих характер, духовный мир и самобытность бурятского народа.
Заявки принимаются в онлайн-формате до 23 мая включительно. Итоги конкурса будут подведены 25 мая. Все участники конкурса получат дипломы. Победители будут награждены дипломами и ценными призами. Также победители конкурса будут рекомендованы к участию в XIV международном бурятском фестивале «Алтаргана» в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал фотоконкурс, приуроченный к «Алтаргане»
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