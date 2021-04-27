В Бурятии просят о бесплатном приёме мусора от населения

Вывозить мусор на полигон населению стало дорого, заявили на сессии
Сегодня на сессии Народного Хурала подняли проблему свалок. По словам депутата Иннокентия Вахрамеева, проблема стала острой.
- В январе 2021 года муниципальная свалка прекратила свою работу, мусор у населения принимает коммерческая организация. В связи с этим, вырос тариф у населения. Мусор на свалку стало вывезти очень дорого, - заявил Вахрамеев.
Он предложил, чтобы у жителей, когда они привозят мусор на полигон, приём его был либо бесплатным, либо со скидкой. В противном случае Вахрамеев предрёк большое число несанкционированных свалок.
- Сейчас люди вываливают мусор по окрестностям города. Через несколько месяцев мы столкнёмся с проблемой, - отметил он.
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