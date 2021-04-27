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В Бурятии просят о бесплатном приёме мусора от населения

В Бурятии просят о бесплатном приёме мусора от населения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вывозить мусор на полигон населению стало дорого, заявили на сессии

Сегодня на сессии Народного Хурала подняли проблему свалок. По словам депутата Иннокентия Вахрамеева, проблема стала острой.

- В январе 2021 года муниципальная свалка прекратила свою работу, мусор у населения принимает коммерческая организация. В связи с этим, вырос тариф у населения. Мусор на свалку стало вывезти очень дорого, - заявил Вахрамеев.

Он предложил, чтобы у жителей, когда они привозят мусор на полигон, приём его был либо бесплатным, либо со скидкой. В противном случае Вахрамеев предрёк большое число несанкционированных свалок.

- Сейчас люди вываливают мусор по окрестностям города. Через несколько месяцев мы столкнёмся с проблемой, - отметил он.
мусор Народный Хурал
 
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