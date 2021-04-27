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Ракетчики Бурятии участвуют в конкурсе «Специальный маршрут»

Ракетчики Бурятии участвуют в конкурсе «Специальный маршрут»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Подготовительные этапы проводились с начала этого года

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, участвуют в окружном этапе конкурса по транспортированию боеприпасов «Специальный маршрут», который входит в программу «АрМИ-2021».

- Подготовительные этапы проводились с января этого года. На них команда показывала отличные результаты. Военнослужащие отрабатывали нормативы по огневой, тактической и специальной подготовкам, а также по вождению в сложных дорожных условиях, - сообщила пресс-служба ВВО.

Предстоящий конкурс поделён на три этапа: транспортный манёвр, огневой биатлон и контрольный рубеж. На первом этапе боевые расчёты преодолевают сложную трассу, которая содержит типовые для региона препятствия: рвы, холмы, каменистые участки. Затем бойцы должны показать мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу и аккуратно при помощи крана загрузить макет ящика с боеприпасами в кузов автомобиля. Каждая операция чётко нормирована по времени и технике погрузки.

Одновременно другая часть команды на стрельбище ведёт огневое прикрытие погрузки. Затем боевой расчёт вместе с боеприпасами отправляется на трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности, где они подвергнутся огневому и химическому нападению со стороны условного противника. Сам конкурс пройдёт на одном из полигонов в Иркутской области.

- Команда от ракетного соединения из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места, - добавила пресс-служба Восточного военного округа.
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