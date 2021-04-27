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В Хурале Бурятии появились два новых депутата

В Хурале Бурятии появились два новых депутата
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
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Сегодня на сессии Народного Хурала вручили депутатские значки двум новым членам парламента Бурятии.

Единоросс Геннадий Аюшеев занял место Зоригто Цыбикмитова, который скоропостижно скончался 21 января. Ранее Аюшеев возглавлял сельское поселение «Цагатуйское» Джидинского района.

Второй новый депутат – коммунист Тимур Нимаев. Он занял место Галсана Дареева, который покинул Народный Хурал в связи с переходом в правительство Бурятии. Дареев занял пост зампреда правительства – министра сельского хозяйства.

Нимаев прежде трудился помощником депутата Хурала, коммуниста Баира Цыренова.
Народный Хурал
 
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