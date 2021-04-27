Новые депутаты представляют «Единую Россию» и КПРФ
Сегодня на сессии Народного Хурала вручили депутатские значки двум новым членам парламента Бурятии.
Единоросс Геннадий Аюшеев занял место Зоригто Цыбикмитова, который скоропостижно скончался 21 января. Ранее Аюшеев возглавлял сельское поселение «Цагатуйское» Джидинского района.
Второй новый депутат – коммунист Тимур Нимаев. Он занял место Галсана Дареева, который покинул Народный Хурал в связи с переходом в правительство Бурятии. Дареев занял пост зампреда правительства – министра сельского хозяйства.
Нимаев прежде трудился помощником депутата Хурала, коммуниста Баира Цыренова.
В Хурале Бурятии появились два новых депутата
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
После того, как жителям запретили прогулки в лесах, отдыхать на природе особо негде
«Вопросов много. Поддержка есть. Будем работать», - отметил глава республики
В прошлом году цена на цемент выросла на 11%
Вывозить мусор на полигон населению стало дорого, заявили на сессии
Мужчина стащил из сарая электроинструменты и велосипед
Новые депутаты представляют «Единую Россию» и КПРФ
Мужчины вернулись в пустующее здание, чтобы завершить кражу
Также агрессивный мужчина угрожал поджогом его дома
В преступную схему также вовлекли наркоманов
Женщина потеряла сумку в кафе
В группе публиковалась информация, запрещённая к распространению в стране
Открытие и закрытие соревнований проведут на площади имени Ленина
В Улан-Удэ проведут турнир по трейлу
На дорогах республики местами гололедица
Общество, 26.04.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с репетиции парада на площади Советов