Женщина потеряла сумку в кафе
На железнодорожном вокзале станции Ангарск к сотруднику патрульно-постовой службы линейного пункта полиции обратилась 41-летняя местная жительница. Она рассказала, что в кафе потеряла сумку с ценными вещами и мобильным телефоном.
Полицейские нашли утерянные вещи и были переданы заявительнице в полном объёме, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Транспортные полицейские нашли потерянную сумки ангарчанки
Общество, Фото:
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