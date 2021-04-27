Транспортные полицейские нашли потерянную сумки ангарчанки

Женщина потеряла сумку в кафе



На железнодорожном вокзале станции Ангарск к сотруднику патрульно-постовой службы линейного пункта полиции обратилась 41-летняя местная жительница. Она рассказала, что в кафе потеряла сумку с ценными вещами и мобильным телефоном.



Полицейские нашли утерянные вещи и были переданы заявительнице в полном объёме, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

