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В Иркутской области ликвидируют восемь бесхозяйных скотомогильников

В Иркутской области ликвидируют восемь бесхозяйных скотомогильников
Общество,  Фото:pixabay.com
На это потратят меньше миллиона рублей

В Иркутской области с 2015 по 2021 годы было ликвидировано порядка 200 бесхозяйных несибиреязвенных скотомогильников, не соответствующих требованиям ветеринарного законодательства.

– Согласно ветеринарным правилам, захоронению в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах подлежат только умеренно опасные биологические отходы после лабораторного подтверждения отсутствия возбудителей, представляющих опасность в том числе и для человека, –пояснил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

В Иркутской области в этом году планируется ликвидировать восемь несибироязвенных скотомогильников. На эти цели направлено 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
скотомогильник
 
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