Житель Бурятии рассказал о ликвидации аварии на ЧАЭС: «Жуть»

Александр Демков рассказал, что ликвидаторы даже не ощущали вкус чистого спирта



35 лет назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) – одна из крупнейших техногенных катастроф в истории.



Одним из ликвидаторов аварии был Александр Демков из посёлка в Бурятии. На You-Tube канале «Забайкальский муравей» (режиссёра Александра Муравьёва) вышел четырёхминутный ролик, в котором Александр Демков вспоминает события тех страшных дней.



Демков работал водителем, возил «партизанов» - так называли солдат запаса, которые были призваны на различные виды работ во время ликвидации аварии на ЧАЭС.



- Набирали «партизанов». Я их возил. Туда возил, назад забирал. Туда везу смену, назад забираю, - вспоминает Александр Демков.



Также он рассказал о распорядке дня. Подъём был рано - в половине пятого утра. Перед отправкой в заражённую зону, по словам Александра Демкова, им наливали чистый спирт.



- Даже не ощущали, что чистый спирт. Наливали 200 граммов, как положено, под роспись. Потом в 89-м отменили. В 86-87 годах это было легально, - вспоминает Александр Демков.



В зоне работ Чернобыльской АЭС житель Бурятии пробыл около двух месяцев. Рассказывая о своих впечатлениях, он описывает одним словом: «Жуть». Вдаваться в подробности он не стал, объяснив тем, что ему нельзя рассказывать детали.



Различные фильмы, которые сняли на тему аварии на АЭС, в частности знаменитый сериал от HBO, Александр назвал лживыми. «20% правды, 80 % - такого не было», - оценил он.



Указом президента России от 8 августа 2005 года Александр Демков награждён орденом Мужества.







Взрыв на Чернобыльской АЭС случился в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, авария стала крупнейшей в истории атомной энергетики. Гидротермический взрыв полностью разрушил реактор. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек.



Для ликвидации последствий аварии распоряжением была создана правительственная комиссия, председателем которой был назначен заместитель председателя Совета министров СССР Борис Щербина.



Основная часть работ была выполнена в 1986-1987 годах, в них приняли участие примерно 240 тысяч человек. Общее количество ликвидаторов (включая последующие годы) составило около 600 тысяч человек.







