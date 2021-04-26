В Иркутске на аллее «чернобыльцев» установили памятный камень

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

26 апреля исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС



В Иркутске на аллее, высаженной на бульваре Гагарина в 1996 году ликвидаторами последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, установили памятный камень. 26 апреля там почтили память жертв радиационных аварий и катастроф.



В мероприятии приняли участие ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы, губернатор региона Игорь Кобзев, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников и кадеты.



- Эта дата позволяет нам отдать должное людям, которые принимали участие в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией. Масштабы катастрофы могли быть намного серьёзнее, если бы не ваше мужество и самоотверженность. Рискуя жизнью, здоровьем, вы защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего распространения радиации на планете, - рассказал на митинге губернатор.



Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, в результате разрушения четвёртого энергоблока станции. Произошёл взрыв, реактор полностью разрушился, а в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.



Сейчас в Иркутской области проживает 1008 граждан из числа участников ликвидации последствий радиационных аварий и граждан, пострадавших от воздействия радиации. В регионе в этом году участникам событий чернобыльской аварии предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки.



Единовременную денежную выплату в размере 25 тысяч рублей получат граждане из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы и граждане, получившие или перенёсшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием. По 10 тысяч рублей предусмотрено для иных категорий граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также участникам последствий аварии на производственном объединении «Маяк», гражданам из подразделений особого риска, участникам испытаний ядерного оружия, членам семей отдельных категорий граждан, участвовавших в ликвидации последствий радиационных аварий и в испытаниях ядерного оружия.



По состоянию на 21 апреля этой мерой социальной поддержки уже воспользовались 667 человек. Приём заявлений продолжится до 1 июля текущего года. Всего единовременную денежную выплату получат 819 жителей Иркутской области, из них 93 человека – по 25 тысяч рублей, остальные 726 человек – по 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.



