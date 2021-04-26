В Улан-Удэ школьники сразились в «Экомузейном эрудите»

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

Победила команда СОШ №19



В Улан-Удэ прошёл ежегодный интеллектуальный конкурс среди школьников города «Экомузейный эрудит 2021», посвящённый Году науки и технологий в России. В музее природы Бурятии собрались дети 7 и 8-х классов шести школ столицы республики.



Конкурс состоял из следующих этапов: «Знатоки Байкала», «Юный таёжник», «Голоса животных», «Вперёд, эрудит», «Ботаническая», «ЭкологиЯ». Вопросы касались флоры и фауны Бурятии, а также экологии Байкала.



- Ребята показали хорошие результаты и несомненно получили новые знания о природе родного края. По итогам игры лучшей стала команда СОШ №19, также среди призёров – ученики лингвистической гимназии №3 и дружная команда республиканского эколого-биологического центра учащихся. Все участники получили памятные призы, - сообщает пресс-служба национального музея Бурятии.

