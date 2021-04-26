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Агинская шахматистка стала лауреатом премии Марка Дворецкого

Агинская шахматистка стала лауреатом премии Марка Дворецкого
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Торжественная церемония состоялось 25 апреля в Сочи

Спортсменка из Агинского Бурятского округа Яна Жапова и её тренер Александр Долсонов удостоены престижной премии имени заслуженного тренера СССР Марка Дворецкого за высокие достижения на первенствах России, Европы и мира по шахматам. Торжественная церемония по вручению дипломов лауреата и премии состоялось в Сочи 25 апреля.

- Премия учреждена президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем и федерацией шахмат России. Премии вручали старший тренер сборных команд России Сергей Яновский и тренер сборной России Яков Геллер, - сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время Яна принимает участие в первенстве России по шахматам среди девушек до 15 лет. После пяти туров спортсменка занимает второе место с 4,5 очками. Впереди решающие встречи с основными соперницами.
Агинский Бурятский округ шахматы спорт премия первенство России
 
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