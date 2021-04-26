Агинская шахматистка стала лауреатом премии Марка Дворецкого

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Торжественная церемония состоялось 25 апреля в Сочи



Спортсменка из Агинского Бурятского округа Яна Жапова и её тренер Александр Долсонов удостоены престижной премии имени заслуженного тренера СССР Марка Дворецкого за высокие достижения на первенствах России, Европы и мира по шахматам. Торжественная церемония по вручению дипломов лауреата и премии состоялось в Сочи 25 апреля.



- Премия учреждена президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем и федерацией шахмат России. Премии вручали старший тренер сборных команд России Сергей Яновский и тренер сборной России Яков Геллер, - сообщает пресс-служба администрации округа.



В настоящее время Яна принимает участие в первенстве России по шахматам среди девушек до 15 лет. После пяти туров спортсменка занимает второе место с 4,5 очками. Впереди решающие встречи с основными соперницами.

