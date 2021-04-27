В Бурятии холодно и ветрено

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На дорогах республики местами гололедица



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 апреля по республике холодная, ветреная погода. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, по северо-востоку республики и Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах до 15-21 м/с. Температура ночью +1,-4, местами до -10, днём +5,+10, местами +4,-1.На дорогах республики местами гололедица.



В Улан-Удэ возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-18 м/с. Температура ночью около 0, днём +5,+7.



