На дорогах республики местами гололедица
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 апреля по республике холодная, ветреная погода. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, по северо-востоку республики и Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах до 15-21 м/с. Температура ночью +1,-4, местами до -10, днём +5,+10, местами +4,-1.На дорогах республики местами гололедица.
В Улан-Удэ возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-18 м/с. Температура ночью около 0, днём +5,+7.
В Бурятии холодно и ветрено
Общество, Фото:
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