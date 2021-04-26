«Алтаргана» пополнит знания по родословной бурят

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Представителей общин бурятских родов приглашают на встречу «Угай уулзалга»



В дни проведения международного бурятского фестиваля «Алтаргана» 30 и 31 июля в административном центре Агинского Бурятского округа будет работать специальная площадка «Угай уулзалга».



- «Угай уулзалга» объединит всех бурятов. Площадка станет местом доброго общения, сплочения бурятских родов, передачи молодому поколению исторических знаний. Здесь будут представлены все бурятские рода: 11 родов хори-бурят, родовые общины бурятских родов, распространённые в Бурятии и Иркутской области, а также хамниганские рода, - пояснили организаторы.



Организаторы площадки помогут обратившимся завести новые знакомства, найти родственников, пополнить знания по своей родословной, обменяться генеалогическими данными (генеалогическое древо «Угай бэшэг») или начать своё личное летописание (составление генеалогической таблицы).



- Для организации площадки администрация Агинского Бурятского округа приглашает активных представителей родовых общин всех бурятских родов на встречу 27 апреля в 14:00 в районном центре культуры посёлка Агинское, - сообщает пресс-служба администрации.



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