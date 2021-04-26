Жительница Улан-Удэ Ольга Чунихина приехала в республику в начале войны
В Бурятии 5 мая свой вековой юбилей отметит труженик тыла и учитель Ольга Лукьяновна Чунихина.
Ольга Лукьяновна родилась в деревне Поддубинская Богучарского района Воронежской области. После окончания Богучарского педучилища в 1939 году начала работать в родной Поддубинской школе. В начале войны вся семья была направлена в эвакуацию на Дальний Восток. Поезд остановился на станции Дивизионная города Улан-Удэ, куда приехали представители райкомов КПСС и председатели колхозов республики для набора людей на работу. Ольга Лукьяновна согласилась остаться в Бурят-Монголии и по направлению райкома КПСС работала заведующей школами в сёлах Ошурково, Ключи и Иволгинск Иволгинского района.
В 1944 году Ольга Лукьяновна уехала в Комсомольск-на-Амуре, где проживала в эвакуации вся семья. После замужества, в 1946 году, переехала в Иркутскую область. Отработав более 45 лет, после выхода на пенсию с 1987 года проживает в Улан-Удэ.
Ольга Лукьяновна за добросовестный труд награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», многими юбилейными медалями и многочисленными грамотами. Особую ценность для неё составляет «Медаль материнства 2 степени». Вместе с супругом они воспитали 5 детей. Сейчас юбиляра вместе с её детьми окружают 10 внуков и 12 правнуков. Ольга Лукьяновна считает, что её счастье в её детях, внуках, правнуках. И секрет своего долголетия она связывает с ними.
Несмотря на преклонный возраст Ольга Лукьяновна сохраняет бодрость духа и хорошее настроение. Любит смотреть телевизор, читать местную прессу, следит за новостями в стране и в республике. Не пропустила ни одной избирательной компании. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии учительница отметит столетний юбилей
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