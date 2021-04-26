 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

В Бурятии учительница отметит столетний юбилей

В Бурятии учительница отметит столетний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Жительница Улан-Удэ Ольга Чунихина приехала в республику в начале войны

В Бурятии 5 мая свой вековой юбилей отметит труженик тыла и учитель Ольга Лукьяновна Чунихина.

Ольга Лукьяновна родилась в деревне Поддубинская Богучарского района Воронежской области. После окончания Богучарского педучилища в 1939 году начала работать в родной Поддубинской школе. В начале войны вся семья была направлена в эвакуацию на Дальний Восток. Поезд остановился на станции Дивизионная города Улан-Удэ, куда приехали представители райкомов КПСС и председатели колхозов республики для набора людей на работу. Ольга Лукьяновна согласилась остаться в Бурят-Монголии и по направлению райкома КПСС работала заведующей школами в сёлах Ошурково, Ключи и Иволгинск Иволгинского района.

В 1944 году Ольга Лукьяновна уехала в Комсомольск-на-Амуре, где проживала в эвакуации вся семья. После замужества, в 1946 году, переехала в Иркутскую область. Отработав более 45 лет, после выхода на пенсию с 1987 года проживает в Улан-Удэ.

Ольга Лукьяновна за добросовестный труд награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», многими юбилейными медалями и многочисленными грамотами. Особую ценность для неё составляет «Медаль материнства 2 степени». Вместе с супругом они воспитали 5 детей. Сейчас юбиляра вместе с её детьми окружают 10 внуков и 12 правнуков. Ольга Лукьяновна считает, что её счастье в её детях, внуках, правнуках. И секрет своего долголетия она связывает с ними.

Несмотря на преклонный возраст Ольга Лукьяновна сохраняет бодрость духа и хорошее настроение. Любит смотреть телевизор, читать местную прессу, следит за новостями в стране и в республике. Не пропустила ни одной избирательной компании. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Бурятия юбилей долгожитель Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии учительница отметит столетний юбилей
В Бурятии учительница отметит столетний юбилей
Общество, 26.04.2021
Жительница Улан-Удэ Ольга Чунихина приехала в республику в начале войны
Иркутский боксёр победил на первенстве мира в Польше
Иркутский боксёр победил на первенстве мира в Польше
Общество, 26.04.2021
Василий Каверин выиграл золотую медаль весовой категории до 81 кг
Агинская шахматистка стала лауреатом премии Марка Дворецкого
Агинская шахматистка стала лауреатом премии Марка Дворецкого
Общество, 26.04.2021
Торжественная церемония состоялось 25 апреля в Сочи
Житель Бурятии рассказал о ликвидации аварии на ЧАЭС: «Жуть»
Житель Бурятии рассказал о ликвидации аварии на ЧАЭС: «Жуть»
Общество, 26.04.2021
Александр Демков рассказал, что ликвидаторы даже не ощущали вкус чистого спирта
В Бурятии конец апреля будет холодным
В Бурятии конец апреля будет холодным
Общество, 26.04.2021
Потепления в ближайшие дни не ожидается
Ещё 32 забайкальца заболели коронавирусом
Ещё 32 забайкальца заболели коронавирусом
Общество, 26.04.2021
Общее число случаев заражения превысило 42,2 тысячи
В Улан-Удэ упрямая автомобилистка заблокировала дорогу к больнице
В Улан-Удэ упрямая автомобилистка заблокировала дорогу к больнице
Общество, 26.04.2021
Из-за женщины-водителя образовалась очередь из машин
В Улан-Удэ здание Росгеологии украсит гигантская световая проекция
В Улан-Удэ здание Росгеологии украсит гигантская световая проекция
Общество, 26.04.2021
На День Победы на площади Советов появится уникальная световая инсталляция
В Бурятии раненый лебедь не может улететь
В Бурятии раненый лебедь не может улететь
Общество, 26.04.2021
Возможно, лебедя подстрелили
В Бурятии напряжённая ситуация с сифилисом
В Бурятии напряжённая ситуация с сифилисом
Общество, 26.04.2021
В республике достаточно высокие цифры заболеваемости сифилисом в скрытой форме
В Улан-Удэ общественники проверили отдел полиции
В Улан-Удэ общественники проверили отдел полиции
Общество, 26.04.2021
В том числе проверили наличие чистого постельного белья
В Улан-Удэ сотрудники УФСИН вышли на уборку улиц
В Улан-Удэ сотрудники УФСИН вышли на уборку улиц
Общество, 26.04.2021
Сотрудники собрали осеннюю листву и мусор
Илья Варламов передал привет Улан-Удэ
Илья Варламов передал привет Улан-Удэ
Общество, 26.04.2021
Перед поездкой в Кызыл Илья Варламов вспомнил про Бурятию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^