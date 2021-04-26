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Ещё 32 забайкальца заболели коронавирусом

Ещё 32 забайкальца заболели коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражения превысило 42,2 тысячи

За последние сутки в Забайкальском крае установлено 32 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 42 220 человек.

Число победивших инфекцию за весь период регистрации болезни составило 40 703 человека. За сутки выздоровели 10 забайкальцев.

Региональный оперштаб отмечает, что за прошедшие сутки зафиксирован один летальный случай, всего с начала пандемии опасная болезнь унесла жизни 820 забайкальцев.

В настоящее время в моногоспиталях Забайкалья 42 человека находятся в тяжёлом состоянии, 14 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 37 064 случаев заражения. Суточный прирост составил 29 больных.
коронавирус
 
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