В Улан-Удэ упрямая автомобилистка заблокировала дорогу к больнице

На кадрах видно, как в небольшом проезде внутри двора скопились машины в два ряда. Напротив автомобиля капризной женщины-водителя стоит девушка - сотрудница скорой помощи.







Сегодня, 26 апреля, подъездные пути к железнодорожной больнице в Улан-Удэ перегородила автомобилистка. По словам подписчицы паблика ves_ulan_ude_, женщина-водитель не шла на контакт и не собиралась уступать дорогу.- Женщина перегородила въезд и выезд. Не может ни скорая выехать, ни машины. Вот такая очередь образовалась, - сказала очевидец, комментируя видео с места.В комментариях люди предлагают повлиять на автомобилистку: «Вызывайте ГИБДД. За то, что перегородила дорогу скорой помощи ответит по полной», «Нужно привлечь к административной ответственности», «Лишить прав», «Эвакуатор зацепили да вытянули церемониться».В паблике сообщили, что автомобилистка так стояла около 15 минут.Видео быстро становится популярным в Сети. За 17 минут видео набрало около десяти тысяч просмотров.