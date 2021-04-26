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В Улан-Удэ упрямая автомобилистка заблокировала дорогу к больнице

В Улан-Удэ упрямая автомобилистка заблокировала дорогу к больнице
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Из-за женщины-водителя образовалась очередь из машин

Сегодня, 26 апреля, подъездные пути к железнодорожной больнице в Улан-Удэ перегородила автомобилистка. По словам подписчицы паблика ves_ulan_ude_, женщина-водитель не шла на контакт и не собиралась уступать дорогу.

- Женщина перегородила въезд и выезд. Не может ни скорая выехать, ни машины. Вот такая очередь образовалась, - сказала очевидец, комментируя видео с места.

На кадрах видно, как в небольшом проезде внутри двора скопились машины в два ряда. Напротив автомобиля капризной женщины-водителя стоит девушка - сотрудница скорой помощи.


В комментариях люди предлагают повлиять на автомобилистку: «Вызывайте ГИБДД. За то, что перегородила дорогу скорой помощи ответит по полной», «Нужно привлечь к административной ответственности», «Лишить прав», «Эвакуатор зацепили да вытянули церемониться».

В паблике сообщили, что автомобилистка так стояла около 15 минут.

Видео быстро становится популярным в Сети. За 17 минут видео набрало около десяти тысяч просмотров.



автомобили
 
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