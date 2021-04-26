Возможно, лебедя подстрелили
Жительница села Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии обеспокоена лебедем, который не смог улететь со стаей. Женщина просит о помощи компетентные органы.
- Я живу в Шаралдае. К нам на озеро прилетели лебеди. Одного то ли подстрелили, то ли он запутался в проволоке. Все улетели, он один остался, плавает. Может нужно сообщить в природоохрану? Помогите решить вопрос, - написала сельчанка в группу «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Заместитель руководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев прокомментировал ситуацию.
- Я сейчас нахожусь на месте. На образовавшемся от талых вод водоёме остановилась стая лебедей, пережидают непогоду. Сейчас их одиннадцать особей. Одна птица кормится, но не может взлететь, возможно, повреждено крыло. Сейчас сложно сказать, что с ней. Будем сегодня за ней наблюдать. Завтра свяжемся с ветеринарами. Возможно, отловим и окажем помощь, если это будет необходимо, - сказал Михаил Клементьев.
В группе «Мухоршибирь-инфо» уверили, что раненый лебедь находится под охраной Бурприроднадзора.
Также сельчан попросили не беспокоить перелётных птиц.
В Бурятии раненый лебедь не может улететь
Общество, Фото:
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