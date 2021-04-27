В Чите первомайскую эстафету пробегут в 69-й раз

Открытие и закрытие соревнований проведут на площади имени Ленина



1 мая в столице Забайкальского края состоится 69-я открытая легкоатлетическая эстафета на кубок города Читы. Спортсменам предстоит преодолеть 70 этапов эстафеты длиной от 130 до 740 метров.



Открытие и закрытие эстафеты пройдут на площади имени Ленина. Участие в соревнованиях примут студенты высших и средних учебных заведений, коллективы предприятий и организаций, воинские части, спортивные общества, воспитанники детских домов, школьники и другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



План проведения 69-й открытой первомайской легкоатлетической эстафеты



11:45-11:55 - Общее построение участников на ул. Чайковского.

12:00 – Парад открытия на площади им. Ленина.

12:15-12:50 – Развод участников по маршрутам эстафеты.

13:00 - Старт сборных команд МБОУ «СОШ».

13:15 – Старт женских команд высших и средних учебных заведений города.

13:30 – Старт мужских команд высших и средних учебных заведений города. Старт мужских команд воинских подразделений, трудовых коллективов города, силовых структур и спортивных обществ. Старт женских команд воинских подразделений, трудовых коллективов города, силовых структур и спортивных обществ, детских домов и интернатных учреждений для детей инвалидов.

14:15 – Парад закрытия на площади им. Ленина. Награждение победителей и призёров эстафеты.



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