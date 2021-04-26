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Ориентировщики Бурятии успешно выступили на чемпионате СФО

Ориентировщики Бурятии успешно выступили на чемпионате СФО
Общество,  Фото:группа «Ориентировщики Бурятии»
Соревнования проходили в городе Саяногорск

С 23 по 25 апреля в окрестностях города Саяногорск Республики Хакасии прошли чемпионат и первенство Сибирского федерального округа. На соревнования приехали 366 спортсменов из 10 регионов Сибири.

В первый день турнира в дисциплине «кросс-классика» ориентировщики из Бурятии показали неплохие результаты. Первое место выиграл Андрей Юрьев с отрывом около 4 минут в группе «М19». Второе место заняла Оксана Зырянова, выступающая за Красноярский край в группе «Ж-элита». Также второй стала Евгения Юрьева у женщин-ветеранов. Третье место досталось Полине Куфтиной в группе «Ж15».

По итогам многодневных соревнований по кросс-классике золотые медали выиграли Дарья Белоусова («Ж19») и Евгения Юрьева. Второе место у Оксаны Зыряновой.

В дисциплине «кросс-классика» с общего старта победителями стали Дмитрий Патрин у мужчин, Андрей Юрьев («М19»), Дарья Белоусова («Ж19»). Вторые места получили Вероника Панченкова («Ж12»), Евгений Тихомиров в открытой группе у мужчин. Третью ступень пьедестала заняли Полина Куфтина («Ж14») и Сурэна Банзаракцаева у женщин.

28 апреля спортсмены примут участие во всероссийских соревнованиях «Тропой шамана». Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
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