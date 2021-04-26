В республике достаточно высокие цифры заболеваемости сифилисом в скрытой форме
Ситуация с сифилисом остаётся в Бурятии напряжённой. Об этом сообщил на брифинге заместитель главного врача Республиканского кожно-венерологического диспансера Эрдэни Батуев.
- В Бурятии отмечается устойчивое снижение заболеваний, передающихся половым путём. Но нужно отметить, что заболеваемость сифилисом в последние годы остаётся напряжённой. Она остаётся напряжённой несмотря на то, что с сравнении с 19-м годом снизилась достаточно и составила 15,3 на 100 тысяч населения. Почему? Потому что у нас отмечаются достаточно высокие цифры заболеваемости сифилисом в скрытой форме, то есть там, где необходимо активное выявление, патронаж и активный скрининг населения, - отметил заместитель главного врача диспансера.
С 26 апреля в Бурятии стартует месячник по профилактике инфекций, передаваемых половым путём, заразных кожных заболеваний и раннего выявления злокачественных образований кожи.
- Республиканский месячник установлен в целях привлечения внимания общественности, руководителей различных уровней власти, населения к вопросам профилактики и раннего выявления инфекций, передающихся половым путём, заразных кожных заболеваний, новообразований кожи. Нужно отметить, что для успешной реализации месячника необходима чёткая межведомственная работа всех уровней власти. Я говорю о наших главах муниципальных образований, руководителях ведомств – это филиалы социальной защиты населения в районах, это органы МВД и, конечно, наши медицинские организации, которые непосредственно участвуют в этом направлении, - продолжил Эрдэни Батуев.
Будут проводиться различные мероприятия: к примеру, скрининговое обследование населения, профилактические осмотры лиц без мест проживания, активное обследование и выявление заболеваний у социально неблагополучных слоёв населения и информационная работа.
В Бурятии напряжённая ситуация с сифилисом
Общество, Фото:
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