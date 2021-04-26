 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

В Улан-Удэ общественники проверили отдел полиции

В Улан-Удэ общественники проверили отдел полиции
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
В том числе проверили наличие чистого постельного белья

В рамках акции «Гражданский мониторинг» члены общественных советов при МВД и УМВД России по Улан-Удэ Антон Махов и Юрий Кобычев посетили отдел полиции №1 в Железнодорожном районе.

Общественники проверили комнаты для задержанных лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и нарушающих общественный порядок.

- В помещениях обеспечена безопасность содержания граждан, выполнен качественный ремонт. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в торце здания установлен пандус, - сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейские отметили, что при задержании на срок более трёх часов правонарушителям предоставляется горячее питание.

Также общественники оценили условия содержания нарушителей - частоту уборки помещений, наличие чистого постельного белья и исправность системы кондиционирования.


Гости отметили, что полицейские обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией для посетителей организован входной температурный контроль.

Проверили члены общественных советов и наличие актуальных сведений о деятельности отдела и необходимых контактах на информационных стендах.

- По результатам посещения деятельность отдела полиции положительно оценена общественниками, - сообщили в МВД по Бурятии.
полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сотрудники УФСИН вышли на уборку улиц
В Улан-Удэ сотрудники УФСИН вышли на уборку улиц
Общество, 26.04.2021
Сотрудники собрали осеннюю листву и мусор
Илья Варламов передал привет Улан-Удэ
Илья Варламов передал привет Улан-Удэ
Общество, 26.04.2021
Перед поездкой в Кызыл Илья Варламов вспомнил про Бурятию
В «живом уголке» в Улан-Удэ медведица показала медвежат
В «живом уголке» в Улан-Удэ медведица показала медвежат
Общество, 26.04.2021
Медведица Семёниха долго прятала медвежат от людей
В Улан-Удэ «тушили» лес на Верхней Берёзовке
В Улан-Удэ «тушили» лес на Верхней Берёзовке
Общество, 26.04.2021
В Улан-Удэ «тушили» лес на Верхней Берёзовке
Запрет на вылов байкальского омуля дал положительный результат
Запрет на вылов байкальского омуля дал положительный результат
Общество, 26.04.2021
Ситуацию с байкальским омулем прокомментировал руководитель Росрыболовства
Улан-удэнцы возмущены отменой концерта рок-группы «КняZz»
Улан-удэнцы возмущены отменой концерта рок-группы «КняZz»
Общество, 26.04.2021
Отмена концерта очередной рок-группы вновь связана с Роспотребнадзором
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 29 человек
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 29 человек
Общество, 26.04.2021
Накануне только четыре человека выздоровели от коронавируса
Рэпер из Бурятии вошёл в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»
Рэпер из Бурятии вошёл в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»
Общество, 26.04.2021
Хаски может попасть в рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет»
Жителей Бурятии удивила победа «сельхозки» в олимпиаде по физике
Жителей Бурятии удивила победа «сельхозки» в олимпиаде по физике
Общество, 26.04.2021
Вузы, где есть целые факультеты по физике, оказались на последних местах
В Бурятии после таяния снега обнаружили мусорные горы
В Бурятии после таяния снега обнаружили мусорные горы
Общество, 26.04.2021
Волонтёры вышли на уборку свалки возле Гурульбы
Пожарный рассказал историю спасения дедушки и ребёнка в Улан-Удэ
Пожарный рассказал историю спасения дедушки и ребёнка в Улан-Удэ
Общество, 26.04.2021
Видимость в горящей квартире была нулевой 
В Бурятии «чёрному лесорубу» условный срок заменили на реальный
В Бурятии «чёрному лесорубу» условный срок заменили на реальный
Общество, 26.04.2021
Ущерб от его действий составил более 9 млн рублей 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^