В Улан-Удэ общественники проверили отдел полиции

Также общественники оценили условия содержания нарушителей - частоту уборки помещений, наличие чистого постельного белья и исправность системы кондиционирования.





В рамках акции «Гражданский мониторинг» члены общественных советов при МВД и УМВД России по Улан-Удэ Антон Махов и Юрий Кобычев посетили отдел полиции №1 в Железнодорожном районе.Общественники проверили комнаты для задержанных лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и нарушающих общественный порядок.- В помещениях обеспечена безопасность содержания граждан, выполнен качественный ремонт. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в торце здания установлен пандус, - сообщили в МВД по Бурятии.Полицейские отметили, что при задержании на срок более трёх часов правонарушителям предоставляется горячее питание.Гости отметили, что полицейские обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией для посетителей организован входной температурный контроль.Проверили члены общественных советов и наличие актуальных сведений о деятельности отдела и необходимых контактах на информационных стендах.- По результатам посещения деятельность отдела полиции положительно оценена общественниками, - сообщили в МВД по Бурятии.