В Улан-Удэ сотрудники УФСИН вышли на уборку улиц

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Сотрудники собрали осеннюю листву и мусор



Сотрудники УФСИН России по Бурятии организовали и провели экологическую акцию. Совместными усилиями они очистили от мусора территорию от улицы Водопроводная до моста через реку Селенга и участок на пересечении улиц Ербанова и Борсоева, где в прошлом году посадили 100 груш и 50 акаций.



Участники акции убрали опавшую осенью листву и мусор, скопившейся после зимы.



- Данное мероприятие прошло в рамках месячника чистоты по санитарной очистке и благоустройству Улан-Удэ и общегородского субботника, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.







