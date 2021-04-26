Сотрудники собрали осеннюю листву и мусор
Сотрудники УФСИН России по Бурятии организовали и провели экологическую акцию. Совместными усилиями они очистили от мусора территорию от улицы Водопроводная до моста через реку Селенга и участок на пересечении улиц Ербанова и Борсоева, где в прошлом году посадили 100 груш и 50 акаций.
Участники акции убрали опавшую осенью листву и мусор, скопившейся после зимы.
- Данное мероприятие прошло в рамках месячника чистоты по санитарной очистке и благоустройству Улан-Удэ и общегородского субботника, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ сотрудники УФСИН вышли на уборку улиц
Общество, Фото:
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