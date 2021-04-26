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В Улан-Удэ сотрудники УФСИН вышли на уборку улиц

В Улан-Удэ сотрудники УФСИН вышли на уборку улиц
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Сотрудники собрали осеннюю листву и мусор

Сотрудники УФСИН России по Бурятии организовали и провели экологическую акцию. Совместными усилиями они очистили от мусора территорию от улицы Водопроводная до моста через реку Селенга и участок на пересечении улиц Ербанова и Борсоева, где в прошлом году посадили 100 груш и 50 акаций.

Участники акции убрали опавшую осенью листву и мусор, скопившейся после зимы.

- Данное мероприятие прошло в рамках месячника чистоты по санитарной очистке и благоустройству Улан-Удэ и общегородского субботника, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



УФСИН субботник
 
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