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Илья Варламов передал привет Улан-Удэ

Илья Варламов передал привет Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Перед поездкой в Кызыл Илья Варламов вспомнил про Бурятию

Блогер-урбанист Илья Варламов передал привет Улан-Удэ. В выходные он, находясь в аэропорту, сфотографировал табло и предложил подписчикам угадать, куда направляется. Следующей фотографией был снимок табло с посадкой на улан-удэнский рейс.

- Давно не виделись, - так Илья Варламов подписал фотографию.

Однако на самом деле он отправился в Кызыл, столицу республики Тыва. Здесь Варламов успел снять выпуск «Чё Происходит», ради которого облачился в национальный костюм. В выпуске он рассказал о последних новостях в стране.

Как сообщал «Байкал-Daily», урбанист посещал столицу Бурятии прошлой весной. После визита Илья Варламов выпустил публикации про плохой и хороший Улан-Удэ. Итогом поездки стало видео под названием «Улан-Удэ — пыльная столица Бурятии! Как живут буряты? Убогие улицы, Пентагон и хороший Ленин», которое на данный момент набрало более 830 тысяч просмотров.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ранее спрашивал через соцсети у Варламова мнение по поводу экопарковок. На это блогер однозначно ответил, что такие парковки малоэффективны и в целом являются затратными.

Осенью 2020 года в Улан-Удэ появилась лавочка имени Варламова. Но и здесь не обошлось без критики. Блогер заметил, что углы на табличке слишком острые. Власти оперативно отреагировали на критику Варламова.


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