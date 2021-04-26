Перед поездкой в Кызыл Илья Варламов вспомнил про Бурятию
Блогер-урбанист Илья Варламов передал привет Улан-Удэ. В выходные он, находясь в аэропорту, сфотографировал табло и предложил подписчикам угадать, куда направляется. Следующей фотографией был снимок табло с посадкой на улан-удэнский рейс.
- Давно не виделись, - так Илья Варламов подписал фотографию.
Однако на самом деле он отправился в Кызыл, столицу республики Тыва. Здесь Варламов успел снять выпуск «Чё Происходит», ради которого облачился в национальный костюм. В выпуске он рассказал о последних новостях в стране.
Как сообщал «Байкал-Daily», урбанист посещал столицу Бурятии прошлой весной. После визита Илья Варламов выпустил публикации про плохой и хороший Улан-Удэ. Итогом поездки стало видео под названием «Улан-Удэ — пыльная столица Бурятии! Как живут буряты? Убогие улицы, Пентагон и хороший Ленин», которое на данный момент набрало более 830 тысяч просмотров.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ранее спрашивал через соцсети у Варламова мнение по поводу экопарковок. На это блогер однозначно ответил, что такие парковки малоэффективны и в целом являются затратными.
Осенью 2020 года в Улан-Удэ появилась лавочка имени Варламова. Но и здесь не обошлось без критики. Блогер заметил, что углы на табличке слишком острые. Власти оперативно отреагировали на критику Варламова.
Илья Варламов передал привет Улан-Удэ
Общество, Фото:
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