В Улан-Удэ проведут турнир по трейлу
15 мая в Бурятии состоятся соревнования по трейлу (бегу по пересечённой местности) «Кубок Победы 2021» (0+). Спортивное мероприятие проводится в рамках проекта «Маршруты Победы».
Спортсмены пробегут по окрестностям Улан-Удэ 7 км в индивидуальном зачёте. Mаршрут соревнований пройдёт от этнографического музея народов Забайкалья до биатлонного комплекса «Снежинка». Трасса будет промаркирована. Соревноваться будут возрастные группы 14-17 лет, 18-35 лет и 36-55 лет.
В 11:00 начнётся регистрация и выдача стартовых номеров. В 12:00 стартует забег. В 15:00 состоится закрытие соревнований и награждение.
Также в рамках проекта «Маршруты Победы» в мае пройдут фестиваль скандинавской ходьбы, военно-патриотический квест «Тропа Победы» и веломарафон «Кубок Победы». Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим».
В Бурятии бегуны разыграют «Кубок Победы»
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