 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 апреля

26 апреля

Популярное

В Бурятии бегуны разыграют «Кубок Победы»

В Бурятии бегуны разыграют «Кубок Победы»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ проведут турнир по трейлу

15 мая в Бурятии состоятся соревнования по трейлу (бегу по пересечённой местности) «Кубок Победы 2021» (0+). Спортивное мероприятие проводится в рамках проекта «Маршруты Победы».

Спортсмены пробегут по окрестностям Улан-Удэ 7 км в индивидуальном зачёте. Mаршрут соревнований пройдёт от этнографического музея народов Забайкалья до биатлонного комплекса «Снежинка». Трасса будет промаркирована. Соревноваться будут возрастные группы 14-17 лет, 18-35 лет и 36-55 лет.

В 11:00 начнётся регистрация и выдача стартовых номеров. В 12:00 стартует забег. В 15:00 состоится закрытие соревнований и награждение.

Также в рамках проекта «Маршруты Победы» в мае пройдут фестиваль скандинавской ходьбы, военно-патриотический квест «Тропа Победы» и веломарафон «Кубок Победы». Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим».
Бурятия Улан-Удэ спорт трейл кросс легкая атлетика забег
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии с топором напал на спящих братьев
Житель Бурятии с топором напал на спящих братьев
Общество, 27.04.2021
Мужчина скрывался от следствия четыре года 
В Чите первомайскую эстафету пробегут в 69-й раз
В Чите первомайскую эстафету пробегут в 69-й раз
Общество, 27.04.2021
Открытие и закрытие соревнований проведут на площади имени Ленина
В Бурятии бегуны разыграют «Кубок Победы»
В Бурятии бегуны разыграют «Кубок Победы»
Общество, 27.04.2021
В Улан-Удэ проведут турнир по трейлу
В Бурятии холодно и ветрено
В Бурятии холодно и ветрено
Общество, 27.04.2021
На дорогах республики местами гололедица
В Улан-Удэ прошла тренировка парада Победы
В Улан-Удэ прошла тренировка парада Победы
Общество, 26.04.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с репетиции парада на площади Советов
В Улан-Удэ откроется выставка бурятского орнамента
В Улан-Удэ откроется выставка бурятского орнамента
Общество, 26.04.2021
На выставке будут представлены работы молодых и профессиональных художников
«Алтаргана» пополнит знания по родословной бурят
«Алтаргана» пополнит знания по родословной бурят
Общество, 26.04.2021
Представителей общин бурятских родов приглашают на встречу «Угай уулзалга»
Аэропорт Улан-Удэ приглашает пофотографировать самолёты
Аэропорт Улан-Удэ приглашает пофотографировать самолёты
Общество, 26.04.2021
Споттеры смогут запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта
В Бурятии военные поздравят более 40 ветеранов ВОВ
В Бурятии военные поздравят более 40 ветеранов ВОВ
Общество, 26.04.2021
Ветеранам подарят памятные подарки от командования
В Забайкалье появится «мистический» турмаршрут на поезде
В Забайкалье появится «мистический» турмаршрут на поезде
Общество, 26.04.2021
Воспользоваться им смогут гости и жители региона
В Бурятии военные готовятся к празднованию Пасхи
В Бурятии военные готовятся к празднованию Пасхи
Общество, 26.04.2021
В меню появятся освящённые пасхальные яйца и куличи
В Иркутске на аллее «чернобыльцев» установили памятный камень
В Иркутске на аллее «чернобыльцев» установили памятный камень
Общество, 26.04.2021
26 апреля исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Студенческие отряды Бурятии заняли призовые места на слёте ДФО
Студенческие отряды Бурятии заняли призовые места на слёте ДФО
Общество, 26.04.2021
Представители республики отличились в танцевальном, музыкальном и спортивном направлениях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^