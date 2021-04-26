Представители республики отличились в танцевальном, музыкальном и спортивном направлениях
С 23 по 25 апреля в Благовещенске проходил первый окружной слёт студенческих отрядов Дальневосточного федерального округа. В рамках слёта состоялись мероприятия по музыкальному, творческому, спортивному, театральному и прочим направлениям, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
По результатам окружного слёта команда из Бурятии стала обладателем двух призовых мест:
- Первое место в танцевальном направлении;
- Второе место в музыкальном направлении.
Кроме этого, боец линейного студенческого отряда «Легион» Александр Михайлов в спортивном направлении в личном первенстве занял призовые места:
- Первое место по дисциплине «Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье» среди мужчин;
- Второе место по дисциплине «Поднимание туловища из положения лёжа на спине» среди мужчин;
- Третье место по подтягиванию из виса на высокой перекладине среди мужчин.
Также в рамках слёта состоялось совещание по вопросам развития студенческих отрядов на территории Дальнего Востока. Встреча прошла при участии представителей министерства Российской Федерации про развитию Дальнего Востока и Арктики, министерства образования и науки Амурской области и центрального и окружного штабов «Российских студенческих отрядов».
Студенческие отряды Бурятии заняли призовые места на слёте ДФО
Общество, Фото:
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