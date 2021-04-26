Студенческие отряды Бурятии заняли призовые места на слёте ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Представители республики отличились в танцевальном, музыкальном и спортивном направлениях



С 23 по 25 апреля в Благовещенске проходил первый окружной слёт студенческих отрядов Дальневосточного федерального округа. В рамках слёта состоялись мероприятия по музыкальному, творческому, спортивному, театральному и прочим направлениям, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



По результатам окружного слёта команда из Бурятии стала обладателем двух призовых мест:

- Первое место в танцевальном направлении;

- Второе место в музыкальном направлении.



Кроме этого, боец линейного студенческого отряда «Легион» Александр Михайлов в спортивном направлении в личном первенстве занял призовые места:

- Первое место по дисциплине «Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье» среди мужчин;

- Второе место по дисциплине «Поднимание туловища из положения лёжа на спине» среди мужчин;

- Третье место по подтягиванию из виса на высокой перекладине среди мужчин.



Также в рамках слёта состоялось совещание по вопросам развития студенческих отрядов на территории Дальнего Востока. Встреча прошла при участии представителей министерства Российской Федерации про развитию Дальнего Востока и Арктики, министерства образования и науки Амурской области и центрального и окружного штабов «Российских студенческих отрядов».

