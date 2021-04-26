Неделей ранее была обратная ситуация
За неделю с 19 по 25 апреля в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ состоялось 84 родов. На свет появились 84 ребёнка. Из них 50 мальчиков и 34 девочки, сообщается на странице перинатального центра в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее состоялось также 84 родов. Из них была одна тройня и одна двойня. Тогда на свет появилось 39 мальчиков и 48 девочек.
В Улан-Удэ за неделю мальчиков родилось больше, чем девочек
Общество, Фото:
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