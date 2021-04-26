Динара Цыренова выиграла «бронзу» в весовой категории 40 кг
В Красноярске завершились чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». С 19 по 25 апреля за медали боролись 750 сильнейших спортсменов страны.
В соревнованиях приняла участие команда Бурятии. Динара Цыренова стала бронзовым призёром первенства России у девушек 13-14 лет в весовой категории 40 кг.
По итогам турнира была сформирована национальная сборная России. Спортсмены представят нашу страну на чемпионате мира в Италии в октябре.
Кикбоксёрша из Бурятии стала призёром первенства России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жительница Улан-Удэ Ольга Чунихина приехала в республику в начале войны
Василий Каверин выиграл золотую медаль весовой категории до 81 кг
Торжественная церемония состоялось 25 апреля в Сочи
Александр Демков рассказал, что ликвидаторы даже не ощущали вкус чистого спирта
Банкеты по-прежнему под запретом
Потепления в ближайшие дни не ожидается
Общее число случаев заражения превысило 42,2 тысячи
Из-за женщины-водителя образовалась очередь из машин
На День Победы на площади Советов появится уникальная световая инсталляция
Возможно, лебедя подстрелили
Знаменитый бывший сумоист отмечает 38-летие
В республике достаточно высокие цифры заболеваемости сифилисом в скрытой форме
В том числе проверили наличие чистого постельного белья
Сотрудники собрали осеннюю листву и мусор
Перед поездкой в Кызыл Илья Варламов вспомнил про Бурятию