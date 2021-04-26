Кикбоксёрша из Бурятии стала призёром первенства России

Общество, Фото: пресс-служба федерации кикбоксинга РБ

Динара Цыренова выиграла «бронзу» в весовой категории 40 кг



В Красноярске завершились чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». С 19 по 25 апреля за медали боролись 750 сильнейших спортсменов страны.



В соревнованиях приняла участие команда Бурятии. Динара Цыренова стала бронзовым призёром первенства России у девушек 13-14 лет в весовой категории 40 кг.



По итогам турнира была сформирована национальная сборная России. Спортсмены представят нашу страну на чемпионате мира в Италии в октябре.

