На выставке будут представлены работы молодых и профессиональных художников
В Улан-Удэ пройдёт выставка современного бурятского орнамента «Связующая нить». В галерее республиканского центра народного творчества будут представлены работы как молодых талантливых художников, так и профессиональных мастеров.
- Современный бурятский орнамент не теряет своей связи с народной традицией. Он развивается, приобретает новые формы, насыщается богатой цветовой гаммой, но по-прежнему имеет глубокий смысл и несёт сильную энергетику бурятского народа. В настоящее время все больший интерес вызывают бурятские орнаменты у молодёжи, – рассказали сотрудники РЦНТ.
Открытие выставки состоится 14 мая в 16:00, сообщает пресс-служба центра народного творчества.
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В Улан-Удэ откроется выставка бурятского орнамента
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