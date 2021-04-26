Рэпер из Бурятии вошёл в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Хаски может попасть в рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет»
Рэпер Хаски, уроженец Бурятии Дмитрий Кузнецов, номинирован изданием Forbes в рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет» в 2021 году в категории «Музыка». Ему 28 лет.
- В 2011 году Хаски выпустил первый клип на песню «Седьмое октября» (7 октября родился Владимир Путин). В 2013-м вышел его дебютный альбом «сбчь жзнь». Помимо музыки, Дмитрий пробовал себя в режиссуре: в 2017-м он снял короткометражный фильм «Психотроника» для медиалаборатории «Яндекс.Такси». В том же году вышел второй альбом Хаски «Любимые песни (воображаемых) людей», после которого о рэпере узнала широкая аудитория, - говорится в Forbes о начале его пути.
В 2020-м рэпер выпустил альбом «Хошхоног» (название – отсылка к блюду бурятской национальной кухни).
- Пластинка с остросоциальными текстами стала одной из главных работ прошлого года и возглавила чарт iTunes. Критики отмечали, что рэпер переизобрел себя, а его треки приобрели новое звучание. Шокирующий клип на песню «Никогда-нибудь», где Хаски собирает гору из трупов после перестрелки, а затем спускает их с крыши московской больницы, удостоился премии Jager Music Awards как лучшее видео 2020 года, - отмечается в материале.
Наряду с уроженцем Улан-Удэ, номинированы здесь, к примеру, певица Клава Кока, певец Niletto, ди-джей Иманбек Зейкенов из Казахстана и др. Есть и другие номинации в рейтинге: предприниматели, финансы и инвестиции, наука и технологии и т.д.
Сам же лонг-лист из 100 номинантов формировался редакторами рейтинга с помощью экспертов – предпринимателей, управленцев, инвесторов, консультантов, имеющих вес в той или иной сфере. В список вошло несколько десятков претендентов, откликнувшихся на призыв Forbes заполнить и прислать заявку на участие в проекте.
После формирования лонг-листа жюри, экспертный совет и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes, выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет – по три лауреата в каждой из десяти категорий. Имена топ-30 будут опубликованы в июньском номере журнала.
Как сообщал «Байкал-Daily», последний выпущенный рэпером трек называется «За Байкалом». Сайт Rap.ru так отозвался о песне: «Рэпер с помощью монотонного флоу рассказывает о быте в российской глубинке. В чём Хаски по-прежнему нет равных, так это в умении создавать очень яркие и живые образы».
Рэпер из Бурятии вошёл в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»
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