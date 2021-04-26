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Жителей Бурятии удивила победа «сельхозки» в олимпиаде по физике

Жителей Бурятии удивила победа «сельхозки» в олимпиаде по физике
Общество,  Фото:pixabay.com
Вузы, где есть целые факультеты по физике, оказались на последних местах

13 апреля состоялась республиканская олимпиада по физике среди студентов вузов Бурятии. В олимпиаде приняли участие команды из БГУ, ВСГУТУ, СибГУТИ и БГСХА. Победу одержала команда сельскохозяйственной академии. Этот факт немало удивил преподавателя, общественника Андрея Ринчино.

- Читаю новости и не верю глазам: в Республиканской олимпиаде по физике среди высших учебных заведений Бурятии победила команда БГСХА. В абсолютном первенстве лидировал также студент БГСХА. То есть сельскохозяйственного вуза, где нет даже кафедры физики, - поделился на своей странице Андрей Ринчино.

На втором месте оказался БИИК СибГУТИ. Команда БГУ на третьем месте, ВСГУТУ – на четвёртом.

- «Гиганты» - Бурятский госуниверситет и Техноложка ВСГУТУ - на 3 и 4 месте. А ведь в этих вузах много лет работают целые факультеты, только физикой и занимающиеся. Конечно можно порадоваться за Сельхозку, но похоже процесс развала флагманов бурятского образования перешёл в необратимую стадию, - поделился мнением Андрей Ринчино.

Отметим, во ВСГУТУ есть электротехнический университет со следующими кафедрами: электроснабжение промышленных предприятий и сельского хозяйства, электронно-вычислительные системы , системы информатики, тепловые электрические станции, электротехника и автоматизированные системы управления.

В БГУ имеется физико-технический университет с кафедрами общей и теоретической физики, вычислительной техники и информатики и машиноведения.




физика олимпиада студентов
 
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