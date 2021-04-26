В Бурятии военные готовятся к празднованию Пасхи

В меню появятся освящённые пасхальные яйца и куличи



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, начались приготовления к празднованию православного праздника Пасхи.



- Праздничные литургии в честь светлого Христова Воскресения начнутся до полуночи 1 мая, с привлечением штатных помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими в православных храмах, расположенных на территории военных гарнизонов ВВО, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В связи с праздником в обеденное меню военнослужащих внесены изменения. На столах появятся освящённые пасхальные яйца и куличи. Особое внимание будет уделено военнослужащим, находящимся на полигонах округа. Для этого заранее была получена мука высшего сорта, дрожжи и все необходимые ингредиенты для выпечки куличей.

