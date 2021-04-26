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В Бурятии обсудили состояние муниципального нормотворчества

В Бурятии обсудили состояние муниципального нормотворчества
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Совещание проводилось в прокуратуре

В прокуратуре Бурятии прошло межведомственное совещание по вопросам совершенствования муниципального нормотворчества.

В работе совещания участвовали заместитель прокурора республики, представители администрации главы Бурятии и правительства республики, управления министерства юстиции Российской Федерации по республике и председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».

Участниками совещания обсуждено состояние муниципального нормотворчества в регионе. По итогам запланированы мероприятия по совершенствованию работы в сфере правотворческой деятельности и обеспечению соответствия принимаемых органами местного самоуправления нормативных правовых актов федеральному и региональному законодательству, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура
 
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