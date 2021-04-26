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Жительница Бурятии получила срок за покупку браконьерского омуля

Жительница Бурятии получила срок за покупку браконьерского омуля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина приобрела почти сто килограммов

Жительница села Клюевка Кабанского района признана виновной по ч. 1 ст. 175 УК РФ «Заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём».

В судебном заседании установлено, что в октябре 2020 года женщина купила 97,5 кг байкальского омуля. Эта рыба была добыта преступным путём в период и в местах нереста. Суд, с учётом признания подсудимой вины, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Рыба в количестве 227 особей обращена в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры. 
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