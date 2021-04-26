В Бурятии вальщик леса оказался «чёрным лесорубом»

Мужчина получил условный срок



Житель Джидинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.



В конца января 2020 года мужчина, работавший вальщиком леса, незаконно срубил не назначенные для заготовки сырорастущие жизнеспособные лиственницы. Это он сделал для увеличения объёма заготовленной древесины и извлечения материальной выгоды. «Чёрный лесоруб» незаконно спилил 118 лиственниц, общим объёмом 331,69 м3. Ущерб составил более 1,8 млн. рублей.



- В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина признал в вину в полном объёме, не пытался уйти от ответственности, с учётом смягчающих обстоятельств, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 ч. 3 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, - сообщает пресс-служба Джидинского районного суда.



Приговор вступил в законную силу.

