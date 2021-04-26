Температура по южным и юго-западным районам +3, +8, по остальной территории -2, +3
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 апреля по республике: ночью по юго-западным, южным районам и Прибайкалью местами небольшой мокрый снег, по остальной территории осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега, по востоку республики местами сильные осадки и снегопады. Ветер северо-западный 6-11, к утру местами порывы до 15-20 м/с. Температура +2,-3, по юго-западу до -5,-10.
Днём местами небольшой мокрый снег и снег, по востоку республики местами умеренные снегопады. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-20, по южной половине местами до 24 м/с. Температура по южным и юго-западным районам +3, +8, по остальной территории -2, +3.
В Улан-Удэ ночью небольшой мокрый снег, днём возможны короткие «снежные» заряды. Ветер северо-западный 8-13, утром и днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью около 0, днём +4, +6.
Местами по Бурятии снег
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