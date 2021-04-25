Самолёт пропустили через водяную арку
Сегодня в Улан-Удэ в аэропорту «Байкал» запущен первый рейс «Улан-Удэ - Томск – Екатеринбург». Воздушное судно, прилетевшее утром из Томска, пропустили через водяную арку. Международная традиция пропускать самолёт через водную арку всегда связана с тем, что происходит впервые. И в крупных аэропортах, принимающих более 5 миллионов человек в год, и в самых маленьких — везде самолёты встречают «салютом» из струй воды.
80 пассажиров улетели из Улан-Удэ в Екатеринбург и Томск. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Дмитрий Гармаев, генеральный директор аэропорта «Байкал».
Как сообщал «Байкал-Daily», впервые за долгое время жители Бурятии смогут без пересадок добраться до Томска. Полёты будет выполнять российская авиакомпания Red Wings Airlines.
Авиаперелёты будут выполняться по воскресеньям.
Из Улан-Удэ запущен первый рейс до Томска и Екатеринбурга
Общество, Фото:
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