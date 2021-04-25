 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 апреля

24 апреля

23 апреля

Популярное

В Забайкалье мужчина выстрелил в 9-летнюю девочку

В Забайкалье мужчина выстрелил в 9-летнюю девочку
Общество,  Фото:pixabay.com
Ребёнок госпитализирован в больницу в Чите

В Забайкальском крае предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего 45-летнему жителю города Нерчинска.

По данным следствия, 22 апреля 2021 года около 16 часов в Нерчинске обвиняемый из незаконно хранимого малокалиберного охотничьего ружья выстрелил в 9-летнюю девочку.

Ребенок госпитализирован в больницу в Чите.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

- Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Назначены судебно-медицинская, баллистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



преступления
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии украл у приятеля статуэтку Будды
Житель Бурятии украл у приятеля статуэтку Будды
Общество, 25.04.2021
Позже мужчина раскаялся и загладил причинённый вред
Бадма-Ханда стала лидером зрительского голосования на шоу «Новая звезда»
Бадма-Ханда стала лидером зрительского голосования на шоу «Новая звезда»
Общество, 25.04.2021
Накануне в очередном выпуске передачи были озвучены результаты SMS-голосования
В Бурятии ожидаются снегопады
В Бурятии ожидаются снегопады
Общество, 25.04.2021
Порывы ветра будут достигать 20 м/с
В Иркутской области за пьяным лихачом устроили погоню
В Иркутской области за пьяным лихачом устроили погоню
Общество, 24.04.2021
Мужчина, скрываясь от полицейских, совершал опасные манёвры 
Глава Бурятии на Всероссийском субботнике помог убраться на территории БСМП
Глава Бурятии на Всероссийском субботнике помог убраться на территории БСМП
Общество, 24.04.2021
Также Алексей Цыденов поздравил медиков приближающимся профессиональным праздником
В Иркутской области мальчик отправился погулять на электричке
В Иркутской области мальчик отправился погулять на электричке
Общество, 24.04.2021
Ребёнок растёт в неблагополучной семье 
Бурятский театр драмы показал моноспектакль «Би -Толгонай...»
Бурятский театр драмы показал моноспектакль «Би -Толгонай...»
Общество, 24.04.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж 
Было — стало: фонтан у Оперного
Было — стало: фонтан у Оперного
Общество, 24.04.2021
Посмотрим на фонтан у театра оперы и балета тогда и сейчас с помощью снимков Сергея Тарасенко 
В Бурятии упавшего в котлован малыша выписали из больницы
В Бурятии упавшего в котлован малыша выписали из больницы
Общество, 24.04.2021
Полицейские подарили ребёнку поющий паровозик

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^