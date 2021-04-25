Ребёнок госпитализирован в больницу в Чите
В Забайкальском крае предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего 45-летнему жителю города Нерчинска.
По данным следствия, 22 апреля 2021 года около 16 часов в Нерчинске обвиняемый из незаконно хранимого малокалиберного охотничьего ружья выстрелил в 9-летнюю девочку.
Ребенок госпитализирован в больницу в Чите.
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Назначены судебно-медицинская, баллистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
В Забайкалье мужчина выстрелил в 9-летнюю девочку
Общество, Фото:
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