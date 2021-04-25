В Забайкалье мужчина выстрелил в 9-летнюю девочку

Ребёнок госпитализирован в больницу в Чите



В Забайкальском крае предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего 45-летнему жителю города Нерчинска.



По данным следствия, 22 апреля 2021 года около 16 часов в Нерчинске обвиняемый из незаконно хранимого малокалиберного охотничьего ружья выстрелил в 9-летнюю девочку.



Ребенок госпитализирован в больницу в Чите.



По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



- Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Назначены судебно-медицинская, баллистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.







