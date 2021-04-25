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В Бурятии за сутки коронавирус диагностировали у 28 человек

В Бурятии за сутки коронавирус диагностировали у 28 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Умерли два пациента с коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 25 апреля зарегистрировано 37 035 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 28 новых больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 20 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 681 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 185 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 35709 человек, в том числе за сутки 58.

В стационарах республики получают лечение 309 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 198. В отделениях реанимации находится 52 пациента (из них старше 65 лет – 22), на ИВЛ 19 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 443 койки: занято – 309, свободно – 134 койки. Занятость коечного фонда составляет 69,8%.

Амбулаторное лечение проходят 182 пациента с COVID-19.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 835 человек, в том числе за минувшие сутки 2 пациента.


коронавирус
 
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